Россиян предупредили об аресте за излишнюю наглость с бесплатными пакетами

Россиян предупредили об аресте за излишнюю наглость с бесплатными пакетами. Об этом ТАСС рассказал юрист Виталий Сбитнев.

По словам специалиста, покупатель может попасть под административную ответственность, если возьмёт в магазине слишком много бесплатных пакетов. По его словам, продавец обязан предоставлять пакеты для весовых товаров, но их использование не должно превышать необходимое количество.

За мелкое хищение (например, если человек возьмёт один или два рулона пакетов) грозит штраф от трёх тысяч рублей (до пятикратной стоимости похищенного), либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов. Если сумма хищения меньше тысячи рублей, штраф может быть ниже. А если сумма превысит 2,5 тысячи рублей — возможна уже уголовная ответственность.