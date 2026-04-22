Родители школьников из Рязани рассказали, сколько тратят на репетиторов в неделю. Соответствующие данные привел SuperJob.

Согласно данным опроса, чем старше ребенок, тем выше потребность в репетиторах. Услуги оплачивают 30% семей учеников 7-8 классов, 50% - 9 классов и 56% - 10-11 классов.

Детям из 7-8 классов чаще нанимают репетиторов по алгебре и геометрии, английскому языку, русскому и литературе, физике, информатике. В среднем в неделю тратят 4 000 рублей.

Для учащихся 9, 10 и 11 классов приоритетными направлениями являются экзаменационные дисциплины — алгебра и геометрия, русский язык и литература. Среди предметов по выбору в топе — английский язык, физика и информатика. Сдающие ОГЭ часто выбирают химию.

Расходы на репетиторов для 9-классников — 4 900 рублей в неделю. На подготовку к ЕГЭ родители старшеклассников сейчас тратят в среднем 6 000 рублей.