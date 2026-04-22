РКН заявил, что не будет ограничивать корпоративные VPN

Роскомнадзор не планирует ограничивать использование VPN российскими компаниями для корпоративного взаимодействия. Как уточнили в РКН, использование зашифрованных сетевых протоколов внутри страны не подпадает под ограничения. При этом доступ к зарубежным ресурсам через VPN возможен при необходимости — для этого компаниям нужно подать соответствующее заявление.

Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в РКН, использование зашифрованных сетевых протоколов внутри страны не подпадает под ограничения.

При этом доступ к зарубежным ресурсам через VPN возможен при необходимости — для этого компаниям нужно подать соответствующее заявление.

По данным Роскомнадзора, на сегодняшний день такой доступ уже предоставлен для более чем 57 тысяч адресов и подсетей 1730 российских компаний.