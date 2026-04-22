После атаки ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд дома, пострадали 11 жителей

По предварительной информации МЧС России, при обрушении пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Им оказывается медпомощь. Жильцы уцелевших подъездов дома эвакуированы, разбираются завалы, ведутся поисково-спасательные работы. Развернут пункт временного размещения. По данным Минобороны, за ночь над Россией перехватили 155 украинских БПЛА. Число сбитых над Самарской областью дронов не указано.

После атаки беспилотников ВСУ в Сызрани Самарской области частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Об этом 22 апреля сообщил в своих соцсетях губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Напомним, в Рязанской области действовала угроза атаки БПЛА.

