Половина россиян испытывает дискомфорт в супермаркетах — исследование

Около половины россиян испытывают наибольший дискомфорт в супермаркете от нехватки денег на карте. Также покупатели чувствуют себя неуютно, когда роняют товар или встречают бывших знакомых в неподходящий момент. При этом, согласно опросу, половина респондентов чувствуют себя неловко, когда кладут продукты обратно на полку при виде стоимости, которая оказалась выше ожиданий.

Об этом сообщает РИА Новости.

