Половина россиян испытывает дискомфорт в супермаркетах — исследование
Около половины россиян испытывают наибольший дискомфорт в супермаркете от нехватки денег на карте. Также покупатели чувствуют себя неуютно, когда роняют товар или встречают бывших знакомых в неподходящий момент. При этом, согласно опросу, половина респондентов чувствуют себя неловко, когда кладут продукты обратно на полку при виде стоимости, которая оказалась выше ожиданий.
Об этом сообщает РИА Новости.
Около половины россиян испытывают наибольший дискомфорт в супермаркете от нехватки денег на карте. Также покупатели чувствуют себя неуютно, когда роняют товар или встречают бывших знакомых в неподходящий момент.
При этом, согласно опросу, половина респондентов чувствуют себя неловко, когда кладут продукты обратно на полку при виде стоимости, которая оказалась выше ожиданий.