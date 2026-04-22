Павлу Дурову пришла повестка как «подозреваемому»

Павлу Дурову пришла повестка как «подозреваемому». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Повестку Дурову прислали по адресу квартиры в России, где он «жил 20 лет назад» По какому делу Дуров проходит подозреваемым неизвестно.

В феврале 2026-го «Российская газета» и «Комсомольская правда» сообщали, что «действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по статье о содействии терроризму».