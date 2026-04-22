Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
1 989
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
1 268
Назад в будущее. История крупнейшего рязанского автодилера «Регион 62»
Представим — на дворе 1975 год. Билл Гейтс и Пол Аллен...
14 апреля 14:30
1 138
Как работает индустрия киберспорта и VR в Рязани
Игровая индустрия стремительно эволюционирует. Зумеры и...
9 апреля 17:30
3 039
Все публикации →
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Павел Малков обсудил планы благоустройства общественных пространств в регионе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Необходимо срочно приступать к благоустройству общественных пространств, строительный сезон стартовал. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального правительства 22 апреля. Обсуждались планы благоустройства муниципальных образований на текущий год, в том числе реализация проектов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Продолжается масштабное благоустройство в Рязанской области, двигаемся системно в этом направлении. В каждом муниципалитете эта работа проводится. Вчера стартовало всероссийское онлайн-голосование. Жители выбирают территории, которые будут обновляться по федеральной программе „Формирование комфортной городской среды“ нацпроекта „Инфраструктура для жизни“.

Свой выбор можно будет сделать до 12 июня либо через Госуслуги, либо с помощью волонтеров, которые у нас работают в торговых центрах и на оживленных улицах. В прошлом году проголосовали более 130 тысяч человек из нашего региона», — сказал Павел Малков.

По словам губернатора, общественные пространства, которые сейчас выберут рязанцы, будут благоустраиваться в следующем году. В списке 97 территорий в 25 муниципалитетах региона. А в этом году реализуют проекты, за которые люди голосовали в прошлом году. По программе «Формирование комфортной городской среды» обновят 25 общественных пространств в Рязани, Ряжске, Клепиках, поселке Лесной и других муниципалитетах.

Новые благоустроенные пространства появятся также в Касимове, Скопине, Сасове, Новомичуринске, Шацке и Михайлове. Эти проекты получили гранты Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. А в Ряжске дополнительно за счет областного бюджета создадут детский парк «Орленок».

Глава региона отметил, что в каждом муниципалитете благоустройство ведется, используются возможности и других программ. На ряде площадок работы уже ведутся.

«Там, где еще не начали, надо срочно приступать. Время терять нельзя, строительный сезон у нас стартовал», — заявил Павел Малков.