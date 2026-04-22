Около 5 тысяч рязанцев уже вышли на субботники в регионе

В Рязанской области продолжается месячник субботников и стартовали работы по озеленению. Вопрос обсудили на заседании регионального правительства. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, после зимы в муниципалитетах приводят в порядок дворы, улицы и общественные пространства, убирают мусор, в том числе на окраинах, в лесополосах и вдоль дорог. Уже около пяти тысяч жителей региона приняли участие в субботниках. Губернатор поблагодарил всех, кто присоединился к работам.

«Сам тоже обязательно выйду в эту субботу на одну из проблемных территорий. Будем убирать лесополосу вдоль дороги. Приму участие и в озеленении — куплю и высажу несколько деревьев», — заявил Павел Малков.

Отдельное направление — озеленение. В этом году его проведут в два этапа: весной и осенью. Весной запланировано около 190 мероприятий, в ходе которых высадят порядка 2,5 тысячи деревьев и кустарников.

Также отмечается, что 25 апреля в регионе пройдет Всероссийский субботник при поддержке Минстроя России. Жителям предложат инвентарь и организационную помощь для участия в уборке территорий.

Фото: соцсети Павла Малкова.