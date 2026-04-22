Огурцы, яйца и молоко подешевели за неделю в российских магазинах

С 14 по 20 апреля цены в России почти не сдвинулись с места. Росстат зафиксировал недельную инфляцию на уровне 0,01 процента. При этом некоторые продукты заметно потеряли в цене, сообщили в ведомстве.

Сильнее всего подешевели огурцы: сразу на 4,1%. Помидоры подешевели на 1,2%, бананы — на 1,1%. Среди остальных товаров в минус ушли яйца (минус 0,5%), вареная колбаса и пастеризованное молоко (минус 0,3%). Немного снизились цены на куриное мясо и творог.

Одновременно с этим подорожала мука: плюс 0,6%, сахар прибавил 0,5%, рыба и соль — 0,4%. Хлеб, гречка и подсолнечное масло выросли в цене незначительно — на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров бензин прибавил 0,2%, дизельное топливо — 0,1%. Из лекарств немного выросли в цене активированный уголь и анальгин, подешевели римантадин и корвалол.