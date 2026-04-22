На улице Мервинской в Рязани произошла коммунальная авария

В администрации города уточнили, что 22 апреля на улице Мервинской начался аварийный ремонт канализационного коллектора. До окончания работ по улице временно ограничено движение общественного транспорта. теперь автобусы маршрутов №№ 7, 7а, 15 в прямом и обратном направлении следуют по улице Западной. Администрация города просит жителей принять эту информацию при планировании своего маршрута. Ранее рязанцы сообщили, что на улице перекрыли две полосы.