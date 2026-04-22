На мосту через Оку заметили ямы с оголенной арматурой

Жители Рязани возмутились состоянием дорожного покрытия на мосту через Оку. Об этом они сообщили РЗН. инфо.

По словам горожан, на проезжей части в направлении города образовалось большое количество глубоких ям. В некоторых из них уже видна арматура.

Отмечается, что дефекты находятся в колеях, из-за чего водители вынуждены маневрировать, чтобы не повредить колеса. Это, по мнению рязанцев, создает риск дорожно-транспортных происшествий.