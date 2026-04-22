Минздрав добавил шесть новых схем лечения рака в перечень лекарств по ОМС

Обновленный список содержит 30 позиций — в него добавили шесть комбинированных схем лечения колоректального рака. Среди них комбинации препаратов «Цетуксимаб» с «Вемурафенибом», «Дабрафенибом» и «Энкорафенибом», а также «Панитумумаб» с теми же лекарствами. Все препараты требуют обязательного проведения молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований. Лечение доступно россиянам по полису ОМС.

