МЧС представило данные по половодью на 22 апреля в Рязанской области

В Рязанской области по состоянию на 16:00 22 апреля в большинстве водоемов отмечается снижение уровня воды, при этом на отдельных реках зафиксирован небольшой подъем. Об этом сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, за сутки в Рязани от воды освободились 10 приусадебных участков. При этом в регионе остаются затопленными 4 низководных моста, 4 участка автодорог и 42 приусадебных участка. Отрезанными остаются 8 населенных пунктов, для сообщения с ними организованы 6 лодочных переправ.