МЧС представило данные по половодью на 22 апреля в Рязанской области
В Рязанской области по состоянию на 16:00 22 апреля в большинстве водоемов отмечается снижение уровня воды, при этом на отдельных реках зафиксирован небольшой подъем. Об этом сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, за сутки в Рязани от воды освободились 10 приусадебных участков. При этом в регионе остаются затопленными 4 низководных моста, 4 участка автодорог и 42 приусадебных участка. Отрезанными остаются 8 населенных пунктов, для сообщения с ними организованы 6 лодочных переправ.
Снижение уровня воды:
- Ока (Рязань): -35 см (336 см выше нулевой отметки)
- Ока (Старая Рязань): -15 см (462 см)
- Ока (Касимов): -3 см (587 см)
Повышение уровня воды:
- Мокша (Кадом): +3 см (654 см)
- Проня (Быково): +5 см (326 см)
- Верда (Скопин): +3 см (168 см)
Без изменений:
- Ранова (Троица) — 551 см
