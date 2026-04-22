Mash: в творожных блинчиках популярного бренда обнаружили кишечную палочку

В творожных блинчиках «Морозко» обнаружили кишечную палочку и превышение уровня микрофлоры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, продукция, произведенная в Ефремове Тульской области, не прошла проверку: в образцах выявили бактерии группы кишечной палочки, а общее количество микроорганизмов оказалось превышено в четыре раза.

Отмечается, что Роспотребнадзор уже вынес предостережение заводу в Санкт-Петербурге.