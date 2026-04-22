Численность лис в Рязанской области сократилась до 2 200 особей. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды по региону.

По сравнению с прошлым годом численность лисицы уменьшилась и составила 2 200 особей (в 2025 году было 2 400). При этом поголовье лося выросло до 7 800, косули — до 9 100, благородного оленя — до 700. Также увеличилось количество зайца-русака. Численность кабана осталась на уровне 500 особей. Полученные данные используют для утверждения лимитов добычи.