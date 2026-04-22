Аллерголог объяснил, почему весной в офисе бывает хуже, чем на улице

Об этом сообщает эксперт клиники «ИНВИТРО» Наталья Нечепоренко. По ее словам, в офисе самочувствие может ухудшиться так как аллергены попадают внутрь через вентиляцию и на одежде сотрудников. Также в офисе есть свои раздражители: пыль, микрочастицы отделочных материалов, споры грибов и плесени, химические вещества от техники и мебели. В период аллергий врач рекомендует использовать увлажняющие спреи для носа на основе морской воды, контролировать микроклимат: например, поставить портативный очиститель воздуха, регулярно убирать рабочее место — протирать поверхности.

