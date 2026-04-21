Зеленский усомнился, что Трамп может быть гарантом мира на Украине

«Например, США говорят — президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что мы будем делать потом?» — приводятся слова Зеленского. Кроме того, он снова отказался выводить войска из Донбасса. «Они хотят, чтобы мы ушли из Луганской и Донецкой областей. Ну, безусловно, стратегически для нас это проигрыш, стратегически для Вооруженных cил это проигрыш», — сказал глава киевского режима.

Глава киевского режима Владимир Зеленский усомнился, что американский лидер Дональд Трамп может быть гарантом мира на Украине. Об этом 21 апреля сообщило РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

