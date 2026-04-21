В Шиловский район 23 апреля приедет мобильный МФЦ

В Шиловский район 23 апреля приедет мобильный многофункциональный центр в рамках проекта «Крепкая семья». Он будет работать вместе с «Поездом здоровья». Жители смогут получить консультации и оформить меры социальной поддержки, а также узнать о возможностях трудоустройства и обучения новой профессии.

Специалисты расскажут о стажировках на предприятиях региона, помогут оформить социальный контракт для выхода из трудной жизненной ситуации и окажут бесплатную юридическую помощь.

Кроме того, предусмотрена помощь в получении технических средств реабилитации, закрепление социальных работников за нуждающимися и подбор мероприятий для активного долголетия.