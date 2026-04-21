В Шилове 22 апреля отключат электроэнергию

В поселке Шилово 22 апреля запланированы работы на электросетях с отключением электроэнергии. С 11:00 до 15:00 специалисты проведут технический ремонт оборудования на подстанции. Под отключение электроэнергии попадут администрация, Шиловская ЦРБ, пожарная часть № 49, детские сады № 1-4, школы № 1 и № 3, а также котельные № 4, № 5, котельная администрации и котельная детского сада № 4.

