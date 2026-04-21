В рязанскую колонию пытались передать алкоголь под видом лечебного сиропа

Инцидент произошел в ИК-2. При досмотре была изъята бутылка объемом 250 миллилитров, в которой находился алкоголь. Ее пытались пронести под видом лечебного средства. В связи с этим, длительное свидание было прекращено, а на посетителя составлен протокол об административном правонарушении. Назначена проверка.

Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

