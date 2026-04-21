В Рязанской области за сутки поймали 5 пьяных водителей

В Рязанской области за прошедшие сутки инспекторы ДПС выявили 5 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Также зафиксировано 4 случая отказа от прохождения медицинского освидетельствования и 2 факта повторного управления автомобилем в нетрезвом виде.

В Рязанской области за прошедшие сутки инспекторы ДПС выявили 5 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Также зафиксировано 4 случая отказа от прохождения медицинского освидетельствования и 2 факта повторного управления автомобилем в нетрезвом виде.

Всего сотрудники ДПС выявили 241 нарушение ПДД, включая 19 случаев управления тонированными автомобилями, 2 нарушения со стороны пешеходов, 2 — при перевозке детей и 20 нарушений со стороны водителей грузовиков.