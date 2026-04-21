В Рязанской области усилят меры безопасности на предприятиях ОПК

Губернатор Павел Малков на заседании антитеррористической комиссии и регионального оперштаба поручил усилить меры безопасности в Рязанской области в период майских праздников. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Участники заседания обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности рязанцев в период майских праздников. Особое внимание уделили мерам по повышению защищенности предприятий оборонно-промышленного комплекса, социальных учреждений, а также общественных территорий, где будут проводиться праздничные мероприятия, и других мест массового пребывания людей.

«Необходимо принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности людей. Это сфера ответственности не только силовых структур. Прошу работать в тесном взаимодействии все ведомства, которые участвуют в организации праздников, все время держать в фокусе вопросы безопасности и быть готовыми к оперативной реакции на изменение обстановки», — подчеркнул Павел Малков.

На заседании также рассмотрели вопросы развития противовоздушной обороны на территории региона и подготовки детских лагерей отдыха к безопасной работе в летние каникулы.