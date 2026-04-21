В Рязанской области стартовал рейд по поиску пьяных водителей

Во вторник, 21 апреля, сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проводят в регионе рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в соцсетях ведомства. Инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.