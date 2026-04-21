В Рязанской области резко выросло число ИТ-мошенничеств

С начала года в регионе возбуждено 290 уголовных дел о хищениях с использованием информационно‑телекоммуникационных технологий (ИТТ) и 207 дел — в сфере незаконного оборота наркотиков. Среди пострадавших от ИТ‑мошенничества — 54 пенсионера (в т. ч. 2 инвалида) и 5 студентов. По делам в отношении социально уязвимых категорий граждан (ст. 158 и 159 УК РФ) возбуждено 61 уголовное дело (плюс 5 за последний месяц), в суд направлено 61 исковое заявление. Общий ущерб от хищений превысил 77 млн рублей. Возмещено: добровольно — 12 млн рублей (16% от суммы ущерба); через изъятие имущества — свыше 2 млн рублей; через арест имущества — более 1,8 млн рублей.

В Рязанской области резко выросло число ИТ‑мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

