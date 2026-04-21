В Рязанской области рецидивист украл две бутылки вина, но одну разбил по пути. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В Шилове полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении из супермаркета. По версии следствия, мужчина накануне злоупотребил алкоголем, а утром продолжил пить. Когда спиртное дома закончилось, он отправился в магазин и под угрозой расправы похитил две бутылки вина. Одну он уронил по дороге, а вторую решил распить в подъезде дома знакомого, где его и задержали оперативники.

Ранее этот мужчина уже был судим за кражу и наркопреступление. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», максимальное наказание — до 4 лет лишения свободы.