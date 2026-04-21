В Рязани восстановили электричество после утреннего отключения

Утром 21 апреля в 5:35 из-за повреждения линий электропередачи произошло отключение света у потребителей на улице Мещерской, Солотчинском шоссе, в Солотче и в селе Поляны. В 5:55 энергетики АО «РГРЭС» частично восстановили подачу электричества, а к 10:01 — полностью.

На Солотчинском шоссе в Рязани восстановили электричество после утреннего отключения. Об этом сообщили в пресс-службе АО «РГРЭС».

Утром 21 апреля в 5:35 из-за повреждения линий электропередачи произошло отключение света у потребителей на улице Мещерской, Солотчинском шоссе, в Солотче и в селе Поляны. В 5:55 энергетики АО «РГРЭС» частично восстановили подачу электричества, а к 10:01 — полностью.