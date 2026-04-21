В Рязани фирму уличили в нарушениях трудового законодательства

Прокуратура Московского района Рязани провела проверку по обращению работника коммерческой организации и выявила нарушения трудового законодательства. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Установлено, что трудовой договор с заявителем не содержал его подписи. При этом отсутствовало подтверждение получения работником второго экземпляра документа.

Также в компании не были разработаны и утверждены правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, график отпусков и документ об индексации заработной платы с учетом роста цен.

По итогам проверки руководителю организации внесено представление. В отношении коммерческого директора возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 и ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ.