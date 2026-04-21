В Рязани 26 апреля откроется велосезон
В Рязани 26 апреля в 12:00 в Кремлевском сквере пройдет открытие велосипедного сезона. К участию приглашают всех желающих — как спортсменов, так и гостей города. Сбор участников начнется в 11:00. В программе запланированы велопробег по улицам исторического центра, выступление блогера Дмитрия Сметкина, а также розыгрыш призов и сувениров от партнеров.
