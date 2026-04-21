В Рязани 20 апреля сгорел дачный дом
В Рязани 20 апреля в 00:17 поступило сообщение о пожаре в дачном доме. Об этом сообщили в региональном МЧС. Огонь полностью уничтожил дом. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.
В Рязани 20 апреля в 00:17 поступило сообщение о пожаре в дачном доме. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Огонь полностью уничтожил дом. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
В тушении участвовали 14 человек и 4 единицы техники.
Причины пожара устанавливаются.