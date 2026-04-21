В России трансплантацию рук и пересадку почек включили в систему ОМС

Операции по трансплантации верхних конечностей и пересадке почек стали доступны россиянам по полису обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ правительства. Как пояснила главный внештатный пластический хирург Москвы и Минздрава РФ профессор Наталья Мантурова, в ряде случаев пациентам с тяжелыми травмами рук невозможно помочь с помощью реконструктивной хирургии, и единственным вариантом остается аллотрансплантация — пересадка донорского комплекса тканей.

По словам специалистов, донором при таких операциях может стать как родственник, так и неродственный человек.