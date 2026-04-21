В одном из поселков Рязанской области горело двухэтажное здание

Вечером 19 апреля в поселке Варские Рязанского муниципального округа произошел пожар в двухэтажном здании. Огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 5 квадратных метров. В тушении участвовали 15 человек и 7 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.