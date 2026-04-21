В Новосибирске бизнесмен погиб при загадочных обстоятельствах

В Новосибирске директор финансовой компании из Краснодара погиб при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщило издание «Сиб. фм».

Как рассказал журналистам брат погибшего, мужчина приехал в Новосибирск в гости к родителям. Вечером 8 марта он вызвал такси и отправился к другу. Камеры фиксировали, как мужчина вошел в подъезд около 22:00 и поднялся на 17-й этаж. Именно там его позже нашли.

По заключению медиков, тело было покрыто синяками и следами ударов. Однако, по данным издания, следствие отказывается квалифицировать гибель как насильственную и утверждает, что следов побоев нет.

Брат погибшего также сообщил, что в подъезде на 17-м и 10-м этажах обнаружены следы крови. По данным родственников, записи с камер видеонаблюдения показывают, что в тот вечер и под утро в подъезд заходили несколько человек азиатской внешности.

Родные мужчины уверены: его убили, а после преступления злоумышленники скрылись, забрав телефон. Их следы, по данным семьи, затерялись в Ташкенте. Мобильный телефон погибшего нашли там спустя несколько дней после исчезновения.

Брат мужчины раскритиковал действия правоохранительных органов.

«Они просто не расследуют ничего. Дело не возбуждено, потому что, по их версии, причины смерти не насильственные», — заявил он.

Отмечается, что мужчину похоронили 19 марта.

