В Минобороны сообщили о взятии двух населенных пунктов в зоне СВО

Подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над поселком Ветеринарное в Харьковской области. Бойцы «Центра» освободили село Гришино в ДНР. По данным Минобороны, Украина потеряла на двух направлениях более 530 военнослужащих. Кроме того, за сутки ПВО РФ сбили 13 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 434 БПЛА самолетного типа.

В Минобороны заявили о взятии двух населенных пунктов в зоне СВО. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

