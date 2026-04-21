В Крыму мужчина расчленил коллег болгаркой в подвале и покончил с собой

В Крыму мужчина убил и расчленил коллег болгаркой в подвале и покончил с собой. Об этом сообщили 21 апреля в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что двое приятелей выпивали в гостях у мужчины. За столом случилась ссора, которая переросла в драку. По данным канала, хозяин квартиры схватил нож и зарезал коллег. После этого оттащил тела, расчленил их и разложил по мешкам, говорится в посте.

Позже злоумышленник сообщил о случившемся отцу, который вызвал скорую и полицию. Когда они приехали, мужчина уже был мертв.

Фото: Telegram-канал «Плохие новости 18+".