В Госдуме предложили ввести мораторий на ВПР

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести мораторий на всероссийские проверочные работы (ВПР). Об этом сообщает ТАСС. Парламентарий направил министру просвещения Сергею Кравцову обращение с просьбой оценить эффективность ВПР и рассмотреть возможность их пересмотра, включая временную отмену. Чернышов отметил, что на практике такие работы часто становятся источником давления на школьников, учителей и образовательные учреждения, хотя формально считаются лишь диагностикой знаний.

Кроме того, он предложил обсудить формат ВПР с участием учителей, родителей и экспертов.