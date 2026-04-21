Скончался актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»

Скончался актер Игорь Алексеев. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на его дочь Марию.

Актер ушел из жизни в ночь на 19 апреля, ему был 61 год. По словам дочери Алексеева, он скончался в больнице после инфаркта.

Как рассказали коллеги артиста aif.ru, незадолго до смерти обсуждали с ним новые съемки. Отмечается, что Алексеев жаловался на боли в спине и планировал лечь в больницу для обследования.

Игорь Алексеев родился летом 1964 года в Мурманске. Окончил в 1989-м Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Артист известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Чужой район», «Тайны следствия» и «Морские дьяволы. Рубежи Родины».