Силы ПВО за ночь сбили 97 беспилотников над Россией

Российские силы ПВО за ночь сбили 97 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Беспилотники сбили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями, а также над акваторией Черного моря.