Силы ПВО за ночь сбили 97 беспилотников над Россией
Российские силы ПВО за ночь сбили 97 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Беспилотники сбили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями, а также над акваторией Черного моря.
По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили дроны в период с 20:00 мск 20 апреля до 07:00 мск 21 апреля.
