Рязанскую компанию «Фермерский дом «Букрино» оштрафовали за нарушения при работе с пестицидами. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.
Специалисты провели внеплановую документарную проверку юридического лица — ООО «Фермерский дом «Букрино». Проверка касалась соблюдения законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.
В ходе проверки выявлены нарушения при работе в федеральной государственной информационной системе ФГИС ППА «Сатурн», а также несоблюдение установленных регламентов. Нарушения затрагивают в том числе интересы пчеловодов.
Юридическому лицу было выдано предписание об устранении нарушений со сроком исполнения до 9 января 2026 года. Однако в январе 2026 года выяснилось, что предписание не исполнено.
Управление возбудило дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы дела были направлены мировому судье.
8 апреля 2026 года мировой судья вынес постановление о признании юридического лица виновным и назначил штраф в размере 10 000 рублей.