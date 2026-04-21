Рязанскую компанию «Фермерский дом «Букрино» оштрафовали за нарушения при работе с пестицидами

Специалисты провели внеплановую документарную проверку юридического лица — ООО «Фермерский дом «Букрино». Проверка касалась соблюдения законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. В ходе проверки выявлены нарушения при работе в федеральной государственной информационной системе ФГИС ППА «Сатурн», а также несоблюдение установленных регламентов. Нарушения затрагивают в том числе интересы пчеловодов. Юридическому лицу было выдано предписание об устранении нарушений со сроком исполнения до 9 января 2026 года. Однако в январе 2026 года выяснилось, что предписание не исполнено. Управление возбудило дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы дела были направлены мировому судье.

Рязанскую компанию «Фермерский дом «Букрино» оштрафовали за нарушения при работе с пестицидами. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Специалисты провели внеплановую документарную проверку юридического лица — ООО «Фермерский дом «Букрино». Проверка касалась соблюдения законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

В ходе проверки выявлены нарушения при работе в федеральной государственной информационной системе ФГИС ППА «Сатурн», а также несоблюдение установленных регламентов. Нарушения затрагивают в том числе интересы пчеловодов.

Юридическому лицу было выдано предписание об устранении нарушений со сроком исполнения до 9 января 2026 года. Однако в январе 2026 года выяснилось, что предписание не исполнено.

Управление возбудило дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы дела были направлены мировому судье.

8 апреля 2026 года мировой судья вынес постановление о признании юридического лица виновным и назначил штраф в размере 10 000 рублей.