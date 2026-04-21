Рязанским бабушкам напомнили о возможности отпуска по уходу за ребенком

Для этого нужно подать работодателю заявления о предоставлении отпуска и назначении пособия. При оформлении выплат сотрудницам, которые приходятся бабушками, Соцфонд может запросить у работодателя подтверждение родства. Важно, что получение пособия по уходу не влияет на пенсию — она сохраняется на весь период отпуска.

Оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет с сохранением ежемесячного пособия может не только мать, но и любой работающий родственник, который фактически ухаживает за малышом, в том числе бабушка. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда по Рязанской области.

Для этого нужно подать работодателю заявления о предоставлении отпуска и назначении пособия. При оформлении выплат сотрудницам, которые приходятся бабушками, Соцфонд может запросить у работодателя подтверждение родства. Важно, что получение пособия по уходу не влияет на пенсию — она сохраняется на весь период отпуска.