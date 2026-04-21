Рязанских пчеловодов предупредили об обработке полей
Работы проведут с 25 апреля по 1 мая. Пестицидами и агрохимикатами обработают земельные участки по направлению от села Тюшево в сторону Рыбного. Работы будут проводить в ночное и вечернее время.
Пчеловодов из Рязанского округа предупредили об обработке полей. Об этом сообщили в соцсетях райадминистрации.
