Рязанских пчеловодов предупредили об обработке полей

Работы проведут с 25 апреля по 1 мая. Пестицидами и агрохимикатами обработают земельные участки по направлению от села Тюшево в сторону Рыбного. Работы будут проводить в ночное и вечернее время.

Пчеловодов из Рязанского округа предупредили об обработке полей. Об этом сообщили в соцсетях райадминистрации.

