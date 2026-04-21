Рязанские школьники стали призерами всероссийской олимпиады

Олимпиада организована Министерством просвещения РФ в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Анастасия Минкова, ученица 11 класса школы № 14, заняла призовое место на олимпиаде по праву. Алёна Антипова, учащаяся 11 класса школы № 55, стала призёром олимпиады по китайскому языку. Яна Абрамова (школа № 53) и Екатерина Шарифуллина (лицей № 4) также отмечены призовыми местами на олимпиаде по русскому языку.