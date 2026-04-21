Рязанки стали победителями турнира по гимнастике

Масштабный турнир «Кубок Заслуженного тренера РСФСР С. С. Лебедевой» прошел с 14 по 19 апреля. В нём приняли участие более 300 гимнасток из 23 регионов страны. Софья Полежайковская из Рязани стала победительницей в программе первого спортивного разряда. Елена Стюшина завоевала серебро в категории «кандидат в мастера спорта России», а Полина Семенова заняла третье место.

Рязанки стали победителями турнира по гимнастике. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Масштабный турнир «Кубок Заслуженного тренера РСФСР С. С. Лебедевой» прошел с 14 по 19 апреля. В нём приняли участие более 300 гимнасток из 23 регионов страны.

Софья Полежайковская из Рязани стала победительницей в программе первого спортивного разряда. Елена Стюшина завоевала серебро в категории «кандидат в мастера спорта России», а Полина Семенова заняла третье место.