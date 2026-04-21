Рязанка пожаловалась на заваленные мусором подъезды многоэтажного дома

Речь идет о доме № 54 на улице Новоселов. «Жители дома не живут, а существуют. С осени управляющая компания „Вектор Плюс“ решила не исполнять свои обязательства по обслуживанию и содержанию нашего дома. Мы утопаем в мусоре. Около дома страшно пройти, бегают огромные крысы. Бардак и антисанитария», — написала девушка. Как рассказала рязанка, ранее в одном подъезде дома № 54 произошел прорыв трубы, а зимой дворовую территорию не очищали от снега. Теперь жители столкнулись с неубранным мусоропроводом. В ответ на жалобу управляющая компания заявила, что «на данный момент идет тщательная уборка мусоропровода».

Рязанка рассказала о проблеме с мусоропроводом в девятиэтажном доме в Песочне. Комментарий по теме опубликован под постами губернатора Павла Малкова.

Ранее рязанцы обращали внимание на мусор и крыс у детской площадки на улице Большой около дома № 106 корпус 3. Жители назвали ситуацию «непригодной для детского отдыха» и попросили принять меры.