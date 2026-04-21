Рязанка лишилась почти 2 млн, передав их «инспектору Казначейства»

Инцидент произошел в апреле 2026 года. Жительница Скопинского района передала более 1,7 млн рублей «инспектору Казначейства» для проверки наличных на предмет их подлинности. Мужчина оказался курьером телефонных мошенников, его задержали полицейские. Действуя в защиту ее прав, прокурор подготовил иск о взыскании суммы причиненного ущерба с «курьера», который будет рассмотрен вместе с уголовным делом.

