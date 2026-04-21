Рязанцу дали почти 3 года колонии за обман женщин по схеме с «ДТП»

Рязанский районный суд вынес приговор 23-летнему местному жителю по делу о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Установлено, что мужчина выполнял роль курьера у телефонных мошенников. В декабре 2022 года злоумышленники звонили женщинам и сообщали о якобы ДТП с участием их детей, после чего требовали деньги на «лечение».

Потерпевшие поверили информации и передали обвиняемому и его сообщникам 400 тысяч рублей: 300 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

После начала судебного разбирательства фигурант скрылся и находился в розыске.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.