Рязанцам рассказали об их правах при пользовании такси

Отмечается, что перевозка пассажиров и багажа осуществляется на основании публичного договора фрахтования. Перевозчик обязан зарегистрировать заказ и сообщить его детали, включая стоимость, дополнительные требования и время прибытия. На передней панели такси должны быть размещены данные о перевозчике и тарифе. Маршрут выбирает пассажир, а если он не определён, водитель должен выбрать кратчайший путь.

Рязанцам рассказали об их правах при пользовании такси. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Отмечается, что перевозка пассажиров и багажа осуществляется на основании публичного договора фрахтования. Перевозчик обязан зарегистрировать заказ и сообщить его детали, включая стоимость, дополнительные требования и время прибытия. На передней панели такси должны быть размещены данные о перевозчике и тарифе. Маршрут выбирает пассажир, а если он не определён, водитель должен выбрать кратчайший путь.

При нарушении сроков перевозки пассажир может требовать неустойку и возмещение убытков, например, если из-за задержки был пропущен авиарейс или поезд. Однако требования не удовлетворят, если нарушение произошло из-за непреодолимой силы или по вине потребителя.