Рязанцам досрочно выплатят пенсии и детские пособия

Отделение Социального фонда России по Рязанской области досрочно перечислит пенсии и детские пособия в связи с майскими праздниками. Об этом сообщили в ведомстве.

Выплаты за апрель и май 2026 года через банки поступят раньше обычного графика. Почтовые отделения при этом доставят средства в стандартные сроки.

Так, 29-30 апреля на счета получателей поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и выплата на первого ребенка до 3 лет.

5 мая перечислят ежемесячную выплату из средств материнского капитала.

8 мая на банковские карты зачислят пенсии за май, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям. Досрочно выплатят все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и по инвалидности.

В Соцфонде подчеркнули, что заявления для досрочного получения подавать не нужно — деньги поступят автоматически. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты, они также будут перечислены раньше.

Выплаты перечисляют в течение дня, поэтому при отсутствии зачисления утром следует дождаться поступления до вечера.