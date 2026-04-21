Рязань за ночь завалило апрельским снегом

За ночь 21 апреля город накрыл снегопад, который стал неожиданностью для жителей. По прогнозам погоды на сегодняшний день, снежный покров продержится как минимум до середины дня, температура воздуха ночью — −1…−1°С, днем 1…3°С. Облачно. Осадки (преимущественно снег). Ветер северо-западный, 6-11 м/с, передает ЦГМС по Рязанской области.