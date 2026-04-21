Россиянам рассказали, что пассажира могут высадить из поезда из-за неприятного запаха

По словам эксперта, пассажира могут высадить из поезда, если он неприятно пахнет и не соблюдает правила гигиены. Отмечается, что нахождение физических лиц в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров, нарушает установленные Министерством транспорта России правила.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам эксперта, пассажира могут высадить из поезда, если он неприятно пахнет и не соблюдает правила гигиены.

Отмечается, что нахождение физических лиц в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров, нарушает установленные Министерством транспорта России правила.