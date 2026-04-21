Россельхознадзор признал недействительной декларацию на рязанское мороженое

На прошлой неделе сотрудники Россельхознадзора проверили рязанское предприятие по производству молочной продукции. В итоге установили нарушения. Так, в декларации на мороженое не были указаны данные о лабораторных проверках по всем обязательным показателям безопасности. Ее признали недействительной. Организации объявили предостережение.